Bade İşçil'den aşk itirafı: Daha açılamadım

'DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM, DAHA AÇILAMADIM'

"Kriterlerime bakıyorum. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Daha bir yemeğe çıkalım görüşelim de. Değerlendirme aşamasındayım. Aramızda kalsın şimdilik. Daha açılamadım. Ben daha yeni tanıyorum. Tanıdıkça olursa görürsünüz. Gideceğim teklif edeceğim, gözetiyorum şu an.”