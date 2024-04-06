Bade İşçil'den aşk itirafı: Daha açılamadım

Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra uzun süredir bir projede yer almayan Bade İşçil, yürüyüş yaparken görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde aşk hayatı sorulan Bade İşçil, “Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” açıklamasıyla gündem olmuştu.
8 gün sonra tekrar muhabirlerle konuşan Bade İşçil, kalbini birine kaptırdığını itiraf etti. Yeni bir ilişkiye hazır olduğunu dile getiren İşçil, bu konuda şunları söyledi:
'DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM, DAHA AÇILAMADIM'
"Kriterlerime bakıyorum. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Daha bir yemeğe çıkalım görüşelim de. Değerlendirme aşamasındayım. Aramızda kalsın şimdilik. Daha açılamadım. Ben daha yeni tanıyorum. Tanıdıkça olursa görürsünüz. Gideceğim teklif edeceğim, gözetiyorum şu an.”