Bahar dizinin yeni bölümünden ilk fragman: “Kendime bir çay mı demlesem yoksa bu evi başına mı yıksam?”
Show TV'nin yeni dizisi Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ın merakla beklenen 4. bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Bahar’ın pırlanta bilekliğe dair bulduğu bir fatura, Timur’la karşı karşıya gelmesine yol açarken; akıllara, Rengin’le olan ilişkisini öğrenecek mi? sorusunu getirdi.
Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi ilk 3 bölümü ile izleyicinin beğenisini kazandı ve zirveye adını yazdırdı.
Show TV'nin sevilen Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ın merakla beklenen 4. bölümünden ilk fragman da paylaşıldı.
BAHAR’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Umay ve Parla’nın kurduğu yakın arkadaşlığın Bahar, Timur ve Rengin üçgeninde dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.
Parla’nın annesinin gizli ilişkisi hakkında bildikleri ve annesiyle “Orada bir aile var, aile!” sözleriyle yüzleşmesi; izleyicilere yeni bölümde heyecan ve gerilim dolu anlara tanık olacağının ipuçlarını verdi.