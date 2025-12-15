Bahar dizisi final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu
Show TV'nin üç sezondur devam eden ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi "Bahar"ın reytinglerde yaşadığı istikrarlı düşüş trendi nedeniyle uzun süredir sektör kulislerinde tartışılıyordu ve bu düşüş, dizinin geleceği üzerindeki belirsizliği artırmıştı. Dizinin akıbeti belli oldu.
Son yılların Türk televizyon tarihinde en yüksek açılış reytinglerinden birini alarak yayın hayatına başlayan, MF Yapım imzalı dikkat çekici yapım "Bahar" dizisinin ekran macerası, alınan final kararıyla son buluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiği üzere, dizi final kararı alarak 64. Bölümde izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi güçlü isimleri buluşturan proje, konusu ve oyuncu performanslarıyla sektörde büyük yankı uyandırmıştı.
Dizinin final kararı, özellikle son dönemde yaşadığı yayın günü değişikliğinin ardından geldi. İki hafta önce, rekabetin yüksek olduğu salı akşamlarından pazar gününe alınan dizinin, sezon başında izlenme rakamlarında beklenen büyük sıçramayı gerçekleştirememesi, yapımcıyı bu karara yönlendirmiş görünüyor.
Finalin, yılbaşı öncesine denk gelmesi planlanıyor. Ancak, "Bahar" sadece reyting rakamlarıyla değil, aynı zamanda ele aldığı güçlü hikaye, çarpıcı oyunculuklar ve başarılı rejisi sayesinde Türk televizyonunun unutulmayacak projeleri arasına adını şimdiden yazdırmış durumda.