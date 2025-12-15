Bahar dizisi final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiği üzere, dizi final kararı alarak 64. Bölümde izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi güçlü isimleri buluşturan proje, konusu ve oyuncu performanslarıyla sektörde büyük yankı uyandırmıştı.