"Bahar" dizisine yeni oyuncu: Hayal Köseoğlu kadroda

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Bahar"ın 3. sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, oyuncu kadrosuna yeni isimler katılıyor. Başrol oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığının ardından, diziye ilk olarak Mert Turak dahil oldu. Son olarak "Kızıl Goncalar" dizisindeki Naim Efendi karakteriyle beğeni toplayan Turak, "Bahar"da Amerika'dan gelen bir beyin cerrahını canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye katılan bir diğer isim ise Hayal Köseoğlu oldu. Yakın zamanda "Hudutsuz Sevda" dizisinden ayrılan genç oyuncu, "Bahar"ın yeni sezonunda yer alacak.

Köseoğlu'nun dizide hangi role hayat vereceği ise henüz açıklanmadı. Bu yeni transferlerle birlikte dizinin hikayesinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu.