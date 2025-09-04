Anasayfa Magazin Bahar dizisinin 3. sezonundan ilk fragman: “Belki de zamanı gelmiştir duyurmanın...”
Show TV'nin başarılı dizilerin Bahar: Kalbinini Dinlemeye Var Mısın? yeni sezonuyla 9 Eylül Salı günü izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. İzleyicinin merakla beklediği üçüncü sezonun ilk bölümü 9 Eylül Salı günü yayınlanacak.
Bu büyük dönüş öncesinde, dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyicilerle buluştu ve tansiyonu şimdiden yükseltti.
Yeni sezon tanıtımında, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran Bahar, izleyiciyi yine derinden etkiliyor. Bu kez Bahar'ın karşısına, hastanenin yeni başhekimi olarak atanan ve geçmişte sorunlar yaşadığı Harun çıkıyor. Harun'un gelişiyle birlikte hastane koridorlarında gerilim daha ilk andan itibaren tırmanışa geçiyor.
Diziye yeni katılan iddialı asistan Maral ise, asistanlar arasındaki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.