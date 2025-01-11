Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar, ben kendime değil sana aşığım!"

Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Seren'e kına gecesi yapılırken, Evren Bahar'a " "Ben kendime değil sana aşığım, seni istiyorum" diyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar, ben kendime değil sana aşığım!" - Resim : 1

Salı günlerinin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 31. bölümünden 2. fragman yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar, ben kendime değil sana aşığım!" - Resim : 2

Tanıtımda, Timur yeni gelen psikiyatristle konuşuyor ve Baharın hastaneden uzaklaşması gerektiğini söylüyor.      

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar, ben kendime değil sana aşığım!" - Resim : 3

 Bahar’ın yine en büyük destekçisi Evren oluyor. Evren "Sakin ol hayatım. Onlar bir takımsa biz de takımız. Yok öyle yağma" diyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar, ben kendime değil sana aşığım!" - Resim : 4

Seren’e kına gecesi yapılıyor.  Eğlenceli kına gecesinde yaşanacaklar şimdiden merak konusu. 
 