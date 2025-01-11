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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar, ben kendime değil sana aşığım!"
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Seren'e kına gecesi yapılırken, Evren Bahar'a " "Ben kendime değil sana aşığım, seni istiyorum" diyor.
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Salı günlerinin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 31. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Tanıtımda, Timur yeni gelen psikiyatristle konuşuyor ve Baharın hastaneden uzaklaşması gerektiğini söylüyor.
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Bahar’ın yine en büyük destekçisi Evren oluyor. Evren "Sakin ol hayatım. Onlar bir takımsa biz de takımız. Yok öyle yağma" diyor.
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Seren’e kına gecesi yapılıyor. Eğlenceli kına gecesinde yaşanacaklar şimdiden merak konusu.