Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar karantina altında!"
Salı günlerinin sevilen dizisi 'Baha'ın 33'üncü bölümünden 2. tanıtım izleyiciyle buluştu. Fragmanda Bahar’ın aniden bayılması tüm hastanede paniğe neden oldu. Karantinaya alınan Bahar ve Timur’un akıbeti merak konusu oldu.
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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.
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Tanıtımda, hastaneye gelen bir hasta Bahar'a "Çok güzel kadınsın neden saldın kendini" demesi üzerine dış görünüşü hakkında düşünmeye başlayan Bahar’ın Evren’le konuşması eğlenceli anlara sahne oluyor.
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Bahar’ın aniden bayılması tüm hastanede paniğe neden oluyor.
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Karantinaya alınan Bahar ve Timur’un akıbeti merak konusu olurken, bu durum karşısında çaresiz kalan Evren’in öfkesi dikkat çekti.