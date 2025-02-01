Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar karantina altında!"

Salı günlerinin sevilen dizisi 'Baha'ın 33'üncü bölümünden 2. tanıtım izleyiciyle buluştu. Fragmanda Bahar’ın aniden bayılması tüm hastanede paniğe neden oldu. Karantinaya alınan Bahar ve Timur’un akıbeti merak konusu oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar karantina altında!" - Resim : 1

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.

2 / 8
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar karantina altında!" - Resim : 2

Tanıtımda, hastaneye gelen bir hasta Bahar'a "Çok güzel kadınsın neden saldın kendini" demesi üzerine dış görünüşü hakkında düşünmeye başlayan Bahar’ın Evren’le konuşması eğlenceli anlara sahne oluyor. 

3 / 8
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar karantina altında!" - Resim : 3

Bahar’ın aniden bayılması tüm hastanede paniğe neden oluyor. 

4 / 8
Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bahar karantina altında!" - Resim : 4

Karantinaya alınan Bahar ve Timur’un akıbeti merak konusu olurken, bu durum karşısında çaresiz kalan Evren’in öfkesi dikkat çekti.