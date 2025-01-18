Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu gecenin mahvolmasına izin yok!"

Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 32. bölümden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Seren ve Aziz Uras evleniyor. Rengin ve Efsun arasında düğünde büyüyen gerilim dikkat çekerken; gerçekleri öğrenen Rengin’in neler planladığı ise büyük merak konusu oluyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu gecenin mahvolmasına izin yok!" - Resim : 1

Başrollerinde; Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer alığı  Bahar dizisinin 32. bölümden ikinci fragman yayınlandı.   Bahar’ın yeni bölümü 21 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu gecenin mahvolmasına izin yok!" - Resim : 2

Dizinin ikinci tanıtımında, Aziz Uras ve Seren'in heyecanla beklenen düğün günü eğlenceli anlara sahne olurken, yaşanan olaylar dikkat çekiyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu gecenin mahvolmasına izin yok!" - Resim : 3

Bahar ve Evren’in ilişkilerinin hız kesmeden devam ettiğine tanık olduğumuz tanıtımda, Rengin ve Efsun arasında büyüyen gerilim dikkat çekiyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu gecenin mahvolmasına izin yok!" - Resim : 4

Gerçekleri öğrenen Rengin’in neler planladığı ise büyük merak konusu oluyor.