Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Efsun'un evine gireceğim!"

MF Yapım imzalı 'Bahar' dizisinin 24'üncü bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Tanıtımda, düğün hazırlıkllarını konuşmak için herkesi evine toplayan Efsun’un, her ayrıntıyı tek başına yapması Bahar’ı çileden çıkarıyor...

Elele Online

Elele Online
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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Efsun'un evine gireceğim!" - Resim : 1

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı 'Bahar' dizisinin 24'üncü bölümünden fragman paylaşıldı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Efsun'un evine gireceğim!" - Resim : 2

Tanıtımda, düğün hazırlıklarını konuşmak için herkesi evine toplayan Efsun’un, her ayrıntıyı tek başına planlamış olması Bahar’ı sinirlendiriyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Efsun'un evine gireceğim!" - Resim : 3

Gece gizlice Efsun’un evine giren Bahar’ın Efsun’a yakalanmasıyla olaylar büyüyor. Merdivenlerden yuvarlanan Efsun’un akıbeti ise büyük merak konusu. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Efsun'un evine gireceğim!" - Resim : 4

Bahar 24. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıklayınız 