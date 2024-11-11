Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Efsun'un evine gireceğim!"
MF Yapım imzalı 'Bahar' dizisinin 24'üncü bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Tanıtımda, düğün hazırlıkllarını konuşmak için herkesi evine toplayan Efsun’un, her ayrıntıyı tek başına yapması Bahar’ı çileden çıkarıyor...
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı 'Bahar' dizisinin 24'üncü bölümünden fragman paylaşıldı.
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Tanıtımda, düğün hazırlıklarını konuşmak için herkesi evine toplayan Efsun’un, her ayrıntıyı tek başına planlamış olması Bahar’ı sinirlendiriyor.
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Gece gizlice Efsun’un evine giren Bahar’ın Efsun’a yakalanmasıyla olaylar büyüyor. Merdivenlerden yuvarlanan Efsun’un akıbeti ise büyük merak konusu.