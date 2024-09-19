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Bahar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Hayatın sürprizlerine rağmen kalbinin sesini dinleyecek misin?"
Sevilen dizisi Bahar ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezondan ikinci fragman yayınlandı. Fragmana Timur’un Bahar’dan ikinci bir şans istemesi ve Evren’le Bahar’ın yakınlaştığı sahne damga vurdu.
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Show TV’nin, MF Yapım imzalı ilk sezonuyla gönüllere taht kuran dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Diziden 2. fragman da yayınlandı. İkinci tanıtım, heyecanın ve eğlence dolu dakikaların kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi. Diziye başhehim Süreyya’nın katılması ile yeni bir dönem başlıyor.
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Fragmana Timur’un Bahar’dan ikinci bir şans istemesi ve Evren’le Bahar’ın yakınlaştığı sahne damga vurdu.