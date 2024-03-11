Bahar dizisinin yeni bölümünden 2.fragman: "Kurallar bazen yıkmak için vardır"
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Peki Bahar 5. Bölümde neler yaşanacak?
1 / 10
Show Tv ekranlarında Salı günleri izleyici ile buluşan Bahar'dan 2. fragman da yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak göz atalım...
2 / 10
BAHAR'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilirken, Timur ve Rengin yeni bir sınav verecektir.
3 / 10
Diğer yandan Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verir.
4 / 10
Timur ve Evren, Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırlar. Öte yandan hastaneye gelen diğer bir vaka Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükler.