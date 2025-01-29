Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Akacak kan damarda durmaz!"
Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar'ın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda Rengin Timur'a tuzak kuruyor ve "Efsun'u biliyorum ben Bahar değilim demiştim sana" diyor.
1 / 8
Salı günlerinin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 33. bölümünden 1. fragman yayınlandı.
2 / 8
Fragmanda Evren ellerinin artık hareket ettiğini Bahara gösteriyor ve Bahar çok mutlu oluyor.
3 / 8
Rengin Timur'a tuzak kuruyor ve "Efsun'u biliyorum ben Bahar değilim demiştim sana" diyor.
4 / 8
Efsun ise hastaneye Renginin yanına gidip "Size bir tavsiye olarak ya sevdiğinize güvenin ya da terkedin. Hatta bu konuda bence Bahar hanımı örnek alabilirsiniz. O çok daha onurluydu" diyor.