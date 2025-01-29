Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Akacak kan damarda durmaz!"

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar'ın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda Rengin Timur'a tuzak kuruyor ve "Efsun'u biliyorum ben Bahar değilim demiştim sana" diyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Akacak kan damarda durmaz!" - Resim : 1

Salı günlerinin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 33. bölümünden 1. fragman yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Akacak kan damarda durmaz!" - Resim : 2

Fragmanda Evren ellerinin artık hareket ettiğini Bahara gösteriyor ve Bahar çok mutlu oluyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Akacak kan damarda durmaz!" - Resim : 3

Rengin Timur'a tuzak kuruyor ve "Efsun'u biliyorum ben Bahar değilim demiştim sana" diyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Akacak kan damarda durmaz!" - Resim : 4

Efsun ise hastaneye Renginin yanına gidip "Size bir tavsiye olarak ya sevdiğinize güvenin ya da terkedin. Hatta bu konuda bence Bahar hanımı örnek alabilirsiniz. O çok daha onurluydu" diyor. 