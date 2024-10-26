Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim"

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Baharın Evren'e pansuman yaptığı anda "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim" sözleri fragmana damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim" - Resim : 1

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ndan yeni tanıtım yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim" - Resim : 2

Yeni fragmanda Bahar ve Timur, kızları Umay’ın velayeti için karşı karşıya geliyor.  Bahar’ın Timur’a attığı tokat tanıtıma damgasını vurdu. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim" - Resim : 3

Rengin Timur’a sitem ediyor "Parla ve Umay’ı ne hale getirdin" diyor. Timur Parla’yı da nüfusuna geçirmek istediğini söylüyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim" - Resim : 4

Tanıtımda, Bahar’ın Evren’e pansuman yaptığı sahne dikkat çekerken; ikilinin aralarındaki buzların eriyip erimeyeceği ise büyük merak konusu. 