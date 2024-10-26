Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim"
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Baharın Evren'e pansuman yaptığı anda "Bu anı hiç böyle düşünmemiştim" sözleri fragmana damga vurdu.
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ndan yeni tanıtım yayınlandı.
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Yeni fragmanda Bahar ve Timur, kızları Umay’ın velayeti için karşı karşıya geliyor. Bahar’ın Timur’a attığı tokat tanıtıma damgasını vurdu.
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Rengin Timur’a sitem ediyor "Parla ve Umay’ı ne hale getirdin" diyor. Timur Parla’yı da nüfusuna geçirmek istediğini söylüyor.
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Tanıtımda, Bahar’ın Evren’e pansuman yaptığı sahne dikkat çekerken; ikilinin aralarındaki buzların eriyip erimeyeceği ise büyük merak konusu.