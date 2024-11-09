Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Hazır mısın uyanmaya Bahar?"
Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 24. bölümden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda, evde Evren’le baş başa kalacak olan Bahar'ın gerginliği eğlenceli anlara sahne oluyor.
Başrollerinde; Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisinin 24. bölümden ilk fragman yayınlandı.
Tanıtımda, evde Evren’le baş başa kalacak olan Bahar'ın gerginliği eğlenceli anlara sahne olurken, ikilinin nihayet tüm engellere rağmen kalplerinin sesini dinleyip yakınlaştığı anlar tanıtıma damgasını vurdu.
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.