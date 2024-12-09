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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her mükemmel annenin içinde sıradan bir insan var.."
Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 27. bölümden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Bahar'ın "Her mükemmel annenin içinde sıradan bir insan var.." sözleri damga vurdu.
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Demet Evgar'ın başrolünü üstlendiği Bahar’ın yeni bölümüyle 10 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşacak.
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Show TV'de ekrana gelen Bahar dizisinin 27. bölümden ilk fragman yayınlandı.
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Bahar 28. bölüm yeni tanıtımında, Timur, Bahar için başarı hikayesi oluşturmak isterken; Bahar ise Seren'in "Senden bir fenomen yaratmak üzereler" sözlerinden sonra şaşkınlığını gizleyemiyor.
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Rengin'in içi Timur hakkında duyduğu şüpheyle yanıp kavrulurken, ortalığı da yıkıp döküyor.