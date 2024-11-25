Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim sevgilimsin"

Sevilen dizi Bahar'ın 26. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bahar'ın "Sen benim sevgilimsin!" sözleri Bahar ve Evren arasındaki buzları eritiyor...

Elele Online

Elele Online
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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim sevgilimsin" - Resim : 1

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar'ın 26. Bölüm fragmanı yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim sevgilimsin" - Resim : 2

Fragmanda Rengin Timur'un montunun üzerinde saç teli buluyor ve Timur'u sıkıştırıyor. Timur Efsun'un onu öptüğünü nasıl söyleyeceğini bilemiyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim sevgilimsin" - Resim : 3

Tanıtımda Bahar yolda yürürken laf atan adama Evren tekme tokat girişiyor. Bu kavga çiftin yakınlaşmasını sağlıyor.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim sevgilimsin" - Resim : 4

Fragmanda Bahar'ın "Sen benim sevgilimsin!" sözleri Bahar ve Evren arasındaki buzları eritiyor...