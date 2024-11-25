Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sen benim sevgilimsin"
Sevilen dizi Bahar'ın 26. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bahar'ın "Sen benim sevgilimsin!" sözleri Bahar ve Evren arasındaki buzları eritiyor...
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar'ın 26. Bölüm fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda Rengin Timur'un montunun üzerinde saç teli buluyor ve Timur'u sıkıştırıyor. Timur Efsun'un onu öptüğünü nasıl söyleyeceğini bilemiyor.
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Tanıtımda Bahar yolda yürürken laf atan adama Evren tekme tokat girişiyor. Bu kavga çiftin yakınlaşmasını sağlıyor.
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Fragmanda Bahar'ın "Sen benim sevgilimsin!" sözleri Bahar ve Evren arasındaki buzları eritiyor...