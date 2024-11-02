Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sevgi denilen şeyi birlikte deneyelim..."

Umay'ın babasıyla gitmesinin ardından Aziz Uras babası Timur'a "Burada hocamsın ama buranın dışında hiçbir şeyim değilsin artık. Hiçbir mutlu anımda seni yanımda görmek istemiyorum. Ne çocuklarımın doğumunda ne onlar büyürken." diyerek rest çekiyor.