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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Sevgi denilen şeyi birlikte deneyelim..."
SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı. Fragmana Evren'in Bahara söylediği "Ben senin canını yakmam, sevgi denen şeyi birlikte deneyelim" sözleri ve ikilinin sarılması damgasını vurdu.
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MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 23. bölümünden ilk tanıtım yayımlandı.
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Yayınlanan tanıtımda, Bahar ve Timur kızları Umay için karşı karşıya geliyor ve Bahar, hayal kırıklığına uğruyor.
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Umay'ın babasıyla gitmesinin ardından Aziz Uras babası Timur'a "Burada hocamsın ama buranın dışında hiçbir şeyim değilsin artık. Hiçbir mutlu anımda seni yanımda görmek istemiyorum. Ne çocuklarımın doğumunda ne onlar büyürken." diyerek rest çekiyor.
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Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Evren'in buluşmasında, Evren'in "Ben senin canını yakmam, sevgi denen şeyi birlikte deneyelim" sözlerinden sonra ikilinin sarılması ise tanıtıma damga vuruyor.