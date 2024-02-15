''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'' ilk bölümüyle iyi reyting aldı! Peki dizinin 1. bölümünde neler oldu?
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” Salı günü ilk bölümüyle ekran yolcuğuna başladı. Peki dizinin ilk bölümüne neler oldu?
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği, MF Yapım imzalı “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” Salı günü ilk bölümüyle izleyici ile buluştu.
Birinci bölüm reytingi; AB grubunda 4.99 izlenme oranı 13.97 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.93 izlenme oranı 11.99 izlenme payı, Total’de 3.75 izlenme oranı 9.23 izlenme payı elde etti.
Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın” adlı dizi ilk bölümüyle izleyicinin gönlünde yer edindi
"BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN" BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiş, ailesine karşı fedakar ve sevgi dolu bir kadındı. Bahar’ın dışarıdan çok mutlu görünen hayatı, ani hastalığı ile bir anda sarsıldı. Bahar’a karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu. Bu süreçte tesadüf eseri yolunun kesiştiği cerrah Evren, Bahar’ın destekçisi ve doktoru oldu.