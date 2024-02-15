''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'' ilk bölümüyle iyi reyting aldı! Peki dizinin 1. bölümünde neler oldu?

"BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN" BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiş, ailesine karşı fedakar ve sevgi dolu bir kadındı. Bahar’ın dışarıdan çok mutlu görünen hayatı, ani hastalığı ile bir anda sarsıldı. Bahar’a karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu. Bu süreçte tesadüf eseri yolunun kesiştiği cerrah Evren, Bahar’ın destekçisi ve doktoru oldu.