Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına son noktayı koydu: "Estetik, neşter operasyonu gibi bir durum yok"
Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmişti. Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına son noktayı koydu.
En son Gönül Dağı dizisinde yer alab 36 yaşındaki ünlü oyuncu Ecem Özkaya şimdilerde Bahar dizisinde boy gösteriyor.
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya gösterdiği hem gösterdiği performans ile hem de güzelliği ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.
İzleyicilerin yakından takip ettiği ünlü oyuncunun estetikli olduğu iddia edildi. Özkaya'nın eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Hakkında çıkan estetik söylentilerine cevap veren Özkaya, “Bilmiyorum benim haberim yok bunu yaptırdığımdan. Zaman içerisinde herhalde bu vücudun oturması mı diyeyim, kolajen yapının azalmasına bağlı yanaklardaki tatlı dolgunlukların gitmesi mi diyeyim. Herhalde ona bağlı. Muhtemelen bunu getirdi. Benim girdiğim estetik, neşter operasyonu gibi bir durum yok." diyerek estetik iddialarına son noktayı koydu.