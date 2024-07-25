Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik iddialarına son noktayı koydu: "Estetik, neşter operasyonu gibi bir durum yok"

Hakkında çıkan estetik söylentilerine cevap veren Özkaya, “Bilmiyorum benim haberim yok bunu yaptırdığımdan. Zaman içerisinde herhalde bu vücudun oturması mı diyeyim, kolajen yapının azalmasına bağlı yanaklardaki tatlı dolgunlukların gitmesi mi diyeyim. Herhalde ona bağlı. Muhtemelen bunu getirdi. Benim girdiğim estetik, neşter operasyonu gibi bir durum yok." diyerek estetik iddialarına son noktayı koydu.