'Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya: "Karısıyla profil fotoğrafı var, DM gönderip ‘benimle evlenir misin’ diyorlar"

"O klavye arkasındaki delikanlılık... Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim yüzüme bir evlenme teklif ediyor, aa hadi canım ya, nasıl ya? Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama, karısıyla profil fotoğrafı olan biri bana DM gönderip ‘benimle evlenir misin’ diyor."