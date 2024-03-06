Bahar'ın 'Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu kocaman oldu

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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Bahar' dizisinde başrolleri Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak ile paylaşan Ecem Özkaya, sosyal medya hesabından oğlunun son halini paylaştı.
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Oyuncu Mustafa Üstündağ ile evliliğini 2019 yılında sonlandıran Özkaya'nın bu evlilikten Ahmet Kaan adında bir oğlu bulunuyor.
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Sosyal medya hesabından oğlunun 10 yaş doğum gününü kutlayan Özkaya, duygusal bir paylaşımda bulundu.
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'VARLIĞIN ÖYLE BİR GÜÇ Kİ...'
Özkaya paylaşımında, "Varlığın öyle büyük bir güç ki oğlum! Sen ancak iyi ki doğabilirdin, iyi ki varsın! İyi ki be!... Bizi buluşturan her koşula sonsuz teşekkürüm var. Doğum günün kutlu olsun güzel adamım!" ifadelerini kullandı.