Bahar'ın 'Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu kocaman oldu

'VARLIĞIN ÖYLE BİR GÜÇ Kİ...'

Özkaya paylaşımında, "Varlığın öyle büyük bir güç ki oğlum! Sen ancak iyi ki doğabilirdin, iyi ki varsın! İyi ki be!... Bizi buluşturan her koşula sonsuz teşekkürüm var. Doğum günün kutlu olsun güzel adamım!" ifadelerini kullandı.