Bakımevine yerleştirilen Bruce Willis'in eşinden eleştirilere yanıt

Bruce Willis'e 2022 yılında iletişim yeteneğini etkileyen afazi teşhisi konuldu . Oyuncuya daha sonraki yıl iletişim, davranış ve kişilikte değişikliklere de yol açabilen frontotemporal demans teşhisi kondu.

Willis ve Heming Willis'in 13 yaşındaki Mabel ve 11 yaşındaki Evelyn adında iki kızı var. Emmy ödüllü oyuncunun eski eşi aktör Demi Moore'dan da 37 yaşındaki Rumer, 34 yaşındaki Scout ve 31 yaşındaki Tallulah adında üç kızı var.

"EN ZOR KARARLARDAN BİRİYDİ"

Bruce Willis, bakım sürecinde özel bir bakım evine taşındı. Eşi Emma Heming Willis, bu sürecin zorluklarını paylaşarak, “Bu, vermek zorunda kaldığım en zor kararlardan biriydi. Ama biliyordum ki Bruce, kızlarımız için en iyisini isterdi” dedi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu süreçte oyuncunun bakımevine yerleştirilmesi tartışma konusu oldı. Heming Willis, Instagram'da paylaştığı videoda kararlarını savundu ve eleştirilerin çoğunlukla bu rahatsızlıkla ilgili gerçek bir deneyimi olmayan kişilerden geldiğini belirtti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Willis, "Özellikle bazı özel bilgileri paylaştıktan sonra tepkiler olacağını biliyordum, ancak 'fikir sahibi kişiler' ile gerçek deneyime sahip kişiler arasında fark var. İkincisi, bakımı çok daha iyi anlıyor" dedi.