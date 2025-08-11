Balıkesir'deki depremin ardından ünlülerden 'geçmiş olsun' paylaşımları

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Ünlü isimler de yaşanan deprem sonrası sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Hande Erçel: Geçmiş olsun Balıkesir.

Çağlar Ertuğrul: Geçmiş olsun Balıkesir ve deprem korkusu yaşayan tüm iller. Herkese bol sabır dilerim.

Elvin Levinler: Onlarca şehirde hissedilmiş, umarım herkes iyidir.

Derya Uluğ: Balıkesir'de yaşanan ve çevre illerde hissedilen üzücü depremden dolayı Ankara Sincan konserimizi üzülerek ertelemek durumunda kaldık. Daha güzel zamanlarda görüşmeyi ümit ediyorum. Balıkesir başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun.

Simge Sağın: Çok geçmiş olsun Balıkesir.

Devrim Özkan: Geçmiş olsun Balıkesir.

Berfu Yenenler: Geçmiş olsun.

Eser Yenenler: Geçmiş olsun Balıkesir.

Demet Akalın: Geçmiş olsun. Rabbim korkutmasın.

Burcu Esmersoy: Depremden etkilenen herkese çok geçmiş olsun, can kaybı olmaması en büyük temennim.

Alperen Şengün: Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Cansu Tosun: Geçmiş olsun Balıkesir.

Danla Bilic: Balıkesir ve tüm hisseden illerimize çok geçmiş olsun. İnşallah can kaybı yoktur, çok kötüydü. Allah beterini yaşatmasın.

Zeynep Bastık: Sındırgı Belediye Başkanı, "İlçede 10 bina yıkıldı. Can kaybı ihbarı yok ancak enkaz altında olanlar var. Yıkılan bir binada 4 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında. GSM operatörleri çalışmadığı için köylerden haber alınamıyor."

Enes Koçak: Geçmiş olsun Balıkesir.

Reynmen: Balıkesir'e çok geçmiş olsun. Umarım can kaybı yoktur.

Hasan Can Kaya: Geçmiş olsun.

Burak Yörük: Geçmiş olsun Balıkesir.

Ceren Yalazoğlu Karakoç: Geçmiş olsun Balıkesir.

Merve Özbey: Geçmiş olsun Balıkesir. Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum.

Feyza Civelek: Geçmiş olsun Balıkesir.

Serdar Ortaç: Geçmiş olsun Balıkesir.

Yasemin Şefkatli: Umarım can kaybı yoktur.

Burcu Kara: Geçmiş olsun.

Emre Altuğ: Geçmiş olsun Balıkesir.

Hazal Subaşı: Geçmiş olsun Balıkesir.

Ajda Pekkan: Balıkesir ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız, desteğe ihtiyaç duyan herkesin yanında... Can kaybının olmaması en büyük temennimiz. Güzel ülkemin tüm güzel insanlarına sevgiyle...