Banu Alkan'dan yıllar sonra gelen bebek itirafı: Ünlü bir şarkıcı yüzünden çocuğum yok

Ünlü şarkıcı Banu Alkan, YouTube'daki 'Dünya Güzellerim Masada' programında çarpıcı bir itirafta bulundu.

1 / 4
Banu Alkan'dan yıllar sonra gelen bebek itirafı: Ünlü bir şarkıcı yüzünden çocuğum yok - Resim : 1

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masada programında bu kez sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi.

2 / 4
Banu Alkan'dan yıllar sonra gelen bebek itirafı: Ünlü bir şarkıcı yüzünden çocuğum yok - Resim : 2

'Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Alkan, "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden." 

3 / 4
Banu Alkan'dan yıllar sonra gelen bebek itirafı: Ünlü bir şarkıcı yüzünden çocuğum yok - Resim : 3

"Rahmetli annem yarım Türkçesi ile ‘Kızım ben bebek istiyorum’ derdi. Ben ‘Tamam anneciğim' dedim." 

 

4 / 4
Banu Alkan'dan yıllar sonra gelen bebek itirafı: Ünlü bir şarkıcı yüzünden çocuğum yok - Resim : 4

"O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır"

"Karar verdim derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı. Ben Allah’a çok inanırım. O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır. Adalete çok inanırım.”