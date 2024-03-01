Banu Alkan'dan yıllar sonra gelen bebek itirafı: Ünlü bir şarkıcı yüzünden çocuğum yok

'Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Alkan, "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden."