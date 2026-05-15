Barbara Palvin hamile! Cannes'a karnı burnunda katıldı
Podyumların sevilen ismi Barbara Palvin ve eşi Dylan Sprouse, hayatlarının en heyecanlı yolculuğuna çıkıyor...79. Cannes Film Festivali’nin ihtişamlı atmosferinde, kırmızı halıda belirginleşen karnıyla kameralara gülümseyen Palvin, anne olacağını tüm dünyaya ilan etti.
2023'te Macaristan'da görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Dylan Sprouse ile model Barbara Palvin, ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Çift, müjdeli haberi ise Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 79'uncu Cannes Film Festivali'nde verdi.
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, festivalde birlikte objektiflerin karşısına geçti.
Palvin, açık mavi renkli ve tüy detaylı bir elbise giymeyi tercih ederken, elini karnına koyarak poz verdi. Sprouse ise smokinle görüntülenirken eşine sarıldığı karelerle dikkat çekti.
Çift, daha sonra mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.