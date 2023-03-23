Barbara Palvin ve Dylan Sprouse nişanlandı

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, yaklaşık beş yıldır aşk yaşıyor. Birlikteliklerini resmi bir boyuta taşıyan Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, evlilik için ilk adımı attı.

"İKİSİ DE ÇOK MUTLU"

Entertainment Tonight’a konuşan çifte yakın bir kaynak, “Dylan ve Barbara nişanlandı. Barbara, yüzüğünü insanlara gösteriyor ve ikisi de çok mutlular” açıklamasını yaptı.

NİŞANLANDILAR

2018 yılından beri birlikte olan çift konuya dair bir açıklama yapmazken bir kaynak, “Her zaman birbirlerine çok aşıktılar, ancak şimdi her zamankinden daha mutlular. Hayatlarının bu yeni bölümünü birlikte başlatmak için sabırsızlanıyorlar” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda eski Victoria’s Secret meleği Palvin’in Mammoth Film Festivali’ne parmağında bir elmas yüzükle gelmesi dikkat çekmişti.

NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATMIŞTI

Ünlü çiftten Sprouse, idaha önce verdiği bir röportajda Palvin ile nasıl tanıştıklarını "Barbara beni takip etti, ben de ona yazmalıyım galiba dedim. Ve ona kibar bir mesajla yazıp numaramı yolladım" diyerek anlatmıştı.