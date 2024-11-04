"Barbie" filminin yıldızı Margot Robbie anne oldu
Hem başrolünü oynadığı hem de yapımcısı olduğu Barbie filmiyle beyaz perdede fırtınalar estiren Margot Robbie'den sevindiren haber geldi. Hamile olan Margot Robbie bebeğini kucağına aldı.
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2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanıştığı Tom Ackerley ile 2016 yılında gizlice evlenen Margot Robbie'nin birkaç ay önce hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Fotoğraf: Getty
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Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift, İtalya'nın Como Gölü bölgesinde tatildeyken, sakladıkları sır ortaya çıkmıştı.
Fotoğraf: Getty
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Artık adı Barbie’yle özdeşleşen yıldız isim Margot Robbie, belirginleşen karnıyla fotoğrafları çekilince, bebek beklediğini açıklamak zorunda kalmıştı.
Fotoğraf: Getty
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Ünlü çift, 17 Ekim’de ilk bebeklerine kavuştu. Doğumun beklenenden biraz erken gerçekleştiği ve Robbie'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.
Fotoğraf: Getty