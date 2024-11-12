Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum
Dün akşam gerçekleşen bir davete katılan Barış Arduç, kendisine yöneltilen yeni proje' sorularını yanıtladı. Arduç'un çizdiği ''ideal eş ve baba'' tutumu sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Birlikte "Deliha" filminde rol almalarının ardından arkadaşlıkları aşka dönen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.
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Barış Arduç, bir etkinlikte gazetecilerle sohbet ederken babalık serüvenini anlattı.
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Ünlü oyuncu, babalığın tadını çıkardığını ifade etti ve çocuk sahibi olmanın hayatında nasıl bir değişim yarattığını dile getirdi.
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Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın yanında olamama sebebini, "Kadınlarımız çalışıyor, üretiyor. Gupse de onlardan biri" sözleriyle açıkladı. Gupse Özay’ın çekim için Çeşme’de olduğunu belirtti.