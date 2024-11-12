Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum

Dün akşam gerçekleşen bir davete katılan Barış Arduç, kendisine yöneltilen yeni proje' sorularını yanıtladı. Arduç'un çizdiği ''ideal eş ve baba'' tutumu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Elele Online

Elele Online
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Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum - Resim : 1

Birlikte "Deliha" filminde rol almalarının ardından arkadaşlıkları aşka dönen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

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Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum - Resim : 2

Barış Arduç, bir etkinlikte gazetecilerle sohbet ederken babalık serüvenini anlattı.

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Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum - Resim : 3

Ünlü oyuncu, babalığın tadını çıkardığını ifade etti ve çocuk sahibi olmanın hayatında nasıl bir değişim yarattığını dile getirdi.

 

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Barış Arduç: Babalığın tadını çıkarıyorum - Resim : 4

Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın yanında olamama sebebini, "Kadınlarımız çalışıyor, üretiyor. Gupse de onlardan biri" sözleriyle açıkladı. Gupse Özay’ın çekim için Çeşme’de olduğunu belirtti.