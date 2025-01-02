Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! O anları Gupse Özay paylaştı

Ünlü çift Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde yeni yılı evlerinde kutladı. Arduç, kızı için dinazor kılığına girdi ve o anları ise Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaştı. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! O anları Gupse Özay paylaştı - Resim : 1

'Deliha' filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan çiftin kızı Jan Asya 2022 yılında dünyaya geldi. 

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Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! O anları Gupse Özay paylaştı - Resim : 2

Arduç, muhabirlerin sorduğu sorularda eşine ve kızına olan sevgisini ve bağlılığını sık sık dile getiriyor. 

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Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! O anları Gupse Özay paylaştı - Resim : 3

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yeni yılı evlerinde kutladı.
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı için dinazor kılığına girdi. O anları ise Gupse Özay paylaştı. 

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Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! O anları Gupse Özay paylaştı - Resim : 4