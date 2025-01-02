Barış Arduç kızı için dinazor kılığına girdi! O anları Gupse Özay paylaştı
Ünlü çift Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde yeni yılı evlerinde kutladı. Arduç, kızı için dinazor kılığına girdi ve o anları ise Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaştı.
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'Deliha' filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan çiftin kızı Jan Asya 2022 yılında dünyaya geldi.
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Arduç, muhabirlerin sorduğu sorularda eşine ve kızına olan sevgisini ve bağlılığını sık sık dile getiriyor.
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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yeni yılı evlerinde kutladı.
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı için dinazor kılığına girdi. O anları ise Gupse Özay paylaştı.
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