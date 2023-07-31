Barış Arduç'tan eşi Gupse Özay’la aşk dolu paylaşım: Her zerrene...

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda evlendi. Uzun yıllardır birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan ünlü çift, büyük sevinç yaşadı.

"HER ZERRENE"

Sosyal medyada pek paylaşımda bulunmayan Arduç, eşi Gupse Özay'a aşkını ilan etti. Oyuncu, 39'uncu yaşına giren eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.

O kare kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Arduç, ayrıca daha önce, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.