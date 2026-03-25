Barış Arduç’un ebeveynlik açıklaması: Çocuğumuzu gelenek ve göreneklerimize göre büyütüyoruz

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen çifti Barış Arduç ve Gupse Özay, mutlu aile hayatlarıyla dikkat çekiyor. 2014 yılında "Deliha" filminin setinde tanışan çift, 2020 yılında evlenmiş; 2022 yılında ise kızları Jan Asya’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.





"BAYRAMLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Geçtiğimiz gün Ulus’ta objektiflere yansıyan Barış Arduç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kısa sohbette aile geleneklerine verdikleri önemi dile getirdi. Kızı Jan Asya’nın artık büyüme evresinde olduğunu belirten ünlü oyuncu, bayramların aile hayatlarındaki yerini şu sözlerle aktardı:

Bayramlar bizim için önemli. Artık kızım da bayramları öğrenmeye başladı. Üç buçuk yaşına geldi. Gelenek ve göreneklerimize göre çocuğumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Elimizi öptü, böyle şeyler bizim için önemli.





Üç buçuk yaşına basan Jan Asya ile bayram rutinlerini yaşamanın mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, kızları Jan Asya'yı geleneklerine bağlı bir şekilde yetiştirmeye özen gösteriyor.

