Barış Manço'nun resmi tırmıkla Alanya sahillerine işlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki İranlı heykeltıraş ve ressam Farajollah Bagheri, kum sanatıyla Türk müziğinin unutulmaz ismi merhum Barış Manço'yu Galip Dere Plajı'nın kumlarına resmetti.

DAHA ÖNCE MÜSLÜM GÜRSES PORTESİ YAPMIŞTI

Seneler önce İran'dan Alanya'ya yerleşen ve burada sanat çalışmalarını sürdüren Bagheri, daha önce kumun üzerine çizdiği Müslüm Gürses portresiyle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sanatçı, bu defa da çok sevdiği Barış Manço için ön hazırlık yaptı. Çizim süreci boyunca farklı açılardan denemeler yapan Bagheri, öğle saatlerinde başladığı çalışmasını gün batımına kadar sürdürdü. Daha öncesinde evde hazırlamış olduğu resmi kuma numaralandırdıktan sonra tırmık yardımı ile resmi nakış nakış kumlara işleyen Bagheri yaptığı işten ise keyif alıyor.

Kumun doğal dokusunu tuval gibi kullanan sanatçı, Barış Manço'nun karakteristik yüz hatlarını ve saç detaylarını büyük bir özenle işledi. Çalışma tamamlandıktan sonra, sahilde yürüyen vatandaşlar ve turistler dev portreyi ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"BİZ İRANLILAR TÜRK SANATÇILARI ÇOK SEVİYORUZ"

Yaptığı bu resimlerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden ve İranlıların Türk sanatçılarını çok sevdiğini söyleyen Farajollah Bagheri, "İranlı heykeltıraş ve ressamım. 30 yıldır heykeltıraş ve ressamlık yapıyorum. 10 yıldır Alanya'da yaşıyorum üç gün önce sahilde Müslüm Gürses‘in resmini çizmiştim şimdiyse Barış Manço çizdim. Bu yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Biz İranlılar Türk arkadaşları ve Türk sanatçıları çok seviyoruz bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ü yapmak istiyorum. Sanat tüm dünyanın dilidir'' dedi.