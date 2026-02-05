Barış Murat Yağcı neden diskalifiye oldu? Yarışmaya geri dönecek mi?

Barış Murat Yağcı’nın Survivor 2026 serüveni, adli bir süreç nedeniyle beklenmedik ve sarsıcı bir şekilde sekteye uğradı. İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alınması, hem yarışmanın gidişatını hem de izleyicilerin gündemini tamamen değiştirdi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'yı kapsayan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 11 kişi arasında yer alan Barış Murat Yağcı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında kendisinden kan ve saç örneği alındığı bildirildi.

Yarışmanın son bölümlerinde oylama listesinde adının yer almamasıyla dikkat çeken Barış’ın yokluğu, Murat Ceylan’ın yaptığı açıklamayla resmileşti. Ceylan’ın konseyde kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Barış yok! Barış özel sebeplerinden dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. İlerleyen günlerde ekibimiz size bilgi verecek."

Bu açıklama, yarışmacılar arasında büyük bir belirsizlik ve hüzün yarattı. Özellikle "Kalıcı mı?" sorularına verilen kaçamak yanıtlar, prodüksiyonun adli süreci yakından takip ettiğini gösteriyor.