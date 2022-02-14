Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı

2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Paris'te evlenen stilist Başak Dizer, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Büyüyen karnıyla pozlar veren Başak Dizer'in fotoğrafına beğeni yağdı.

İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı. 6,5 aylık hamile olan Dizer, hamilelik pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Bebek göründü

Tatil fotoğraflarında Başak Dizer'in karnının belirginleştiği de gözlerden kaçmadı. Dizer, Instagram fotoğrafının altına "Dağlar dağlar..." notunu düştü. Yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve nazar boncuğu emojisi yağdı.