Başak Dizer: Kıvanç'la oynamak mutluluk vericiydi

Molfix markasının reklam yüzü olan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ’un ev sahipliğinde gerçekleşti. ‘Anne Kucağı Gibi Rahat’ temasıyla gerçekleşen lansmanda Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin rol aldığı yeni reklam filmi ve Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nın anlatıldığı ilk reklam filmi izlendi.

"Kıvanç’la oynamak mutluluk vericiydi"

Gazeteci Birsen Altuntaşın haberine göre ilk kez Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte kamera karşısına geçen Başak Tatlıtuğ, eşinin profesyonel yaklaşımının kendisine ilham verdiğini söyleyerek, “Kıvanç’ı daha önce sette de ekranda da izledim tabii ki ama onunla aynı karede rol almak çok farklı ve mutlu eden bir deneyimdi” dedi. Kıvanç Tatlıtuğ ise rol aldıkları reklam filmlerinin gerek sosyal sorumluluk yanı gerekse bebeklerin hayatına konfor katan içerikleri nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.