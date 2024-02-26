Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti. Dizer sosyal medya hesabından havaalanından fotoğraflar paylaştı.

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti - Resim : 1

Yoğun bir sezon geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, yorgunluğunu ailesiyle birlikte geçirdiği tatillerle atıyor.  Yeni yılı Paris'te karşılayan çift şimdi de tatil için Hong Kong'a gitti. 

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti - Resim : 2

Yakışıklı oyuncunun eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından havaalanından fotoğraflar paylaştı.

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti - Resim : 3

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin bu kareleri mest etti. 

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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti - Resim : 4