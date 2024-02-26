Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti. Dizer sosyal medya hesabından havaalanından fotoğraflar paylaştı.
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Yoğun bir sezon geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, yorgunluğunu ailesiyle birlikte geçirdiği tatillerle atıyor. Yeni yılı Paris'te karşılayan çift şimdi de tatil için Hong Kong'a gitti.
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Yakışıklı oyuncunun eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından havaalanından fotoğraflar paylaştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin bu kareleri mest etti.
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