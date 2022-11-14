Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe denizle tanıştı

38 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 6 yıl önce Başak Dizer ile dünyaevine girmişti. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift 15 Nisan'da oğullarını kucaklarına almıştı. 7 aylık oğlu Kurt Efe, Bodrum tatilinde denizle tanıştı. Dizer, ailece çekildikleri fotoğrafı yayınladı.

KURT BEBEK DENİZLE TANIŞTI

Dizer, o anları Instagram hesabından "Kapanış, son, bitti, finito, bye" notuyla paylaştı. Şu ana kadar Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen Tatlıtuğ çifti üst açıdan çektikleri fotoğrafı paylaşarak merakları biraz olsun giderdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Başak Dizer Tatlıtuğ (@basakdizer)'in paylaştığı bir gönderi

"KREM VE KARAMEL"

Dizer, geçtiğimiz haftalarda da oğlu Kurt Efe ve oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı kumda oynarken çekmişti.

Paylaşımında çocukların yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Başak Dizer, gönderisine "Kurt ve Mercan, krem ve karamel" notunu düşmüştü.