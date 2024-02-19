Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe’li aile pozu: Kalbimi çarptıranlar
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Paris'e gitti. Arkadaşları ve ailesiyle tatil kaçamağı yapan çiftten Başak Dizer, sosyal medyadan Paris tatillerden kareleri paylaştı.
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla değil, aile yaşantısıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
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Dizisi biter bitmez önce bıyıklı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu, dinlenmek için arkadaşları ve ailesiyle birlikte Paris'i tercih etti.
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Dizer, gittikleri Paris tatilinden oğlu ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la mutlu aile pozunu paylaştı.
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Dizer paylaşımının altına ise, "Kalbimi çarptıran anlar" notunu ekledi. Başak Dizer'in fotoğraflarda bile sarı saçlı minik oğlu Kurt Efe'nin elini bir an bırakmadığı görüldü.