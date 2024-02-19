Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe’li aile pozu: Kalbimi çarptıranlar

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla değil, aile yaşantısıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.