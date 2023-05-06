Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a: "Savaşa da giderim, net"

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, Paris’te gerçekleşen nikah töreni ile 2016 yılında dünya evine girmişti. Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti. Çift 6 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor.

"Savaşa da giderim net"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Başak Dizer, eşinin fotoğraflarını paylaştı. Eşini övmelere doyamayan Başak Dizer daha sonra "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaştı. Videodaki sözlere cevaben "Burcum Koç, Venüsüm Koç, Savaşa da giderim net" deyip eşini etiketledi.

Videoda ise "Eşini nasıl seçmelisin?" sorusuna şöyle yanıt veriliyor: "Diyor ki onunla savaşa bile gidebileceğin birini seçmelisin. İlişkiler bir takım oyunu. Şimdi sen bile bile zayıf takım arkadaşı ister misin?" Bu videonun üzerine de Başak Dizer resmen aşkını haykırmış oldu.