Başak Gümülcenioğlu bebeğine kavuştu

Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gümülcinelioğlu, 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.

"HOŞ GELDİN OĞLUMUZ"

Çift bebekleri Devin Çitanak'ı dün kucaklarına aldı. Oğulları ile ilk kareyi Instagram'dan paylaşan ikili Instagram'a 'Hoş geldin oğlumuz' notunu düştü.