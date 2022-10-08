Başak Gümülcinelioğlu ile Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar verdiler

Son olarak "Yargı" dizisinde Neva Hakime rolüyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. İkili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek.

"DÜĞÜNDEN ÖNCEKİ GÜN"

Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan bu kareler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

“Sen Çal Kapımı” dizisinde sevgili olan 2 yıldır beraberlik yaşayan Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çitanak yakın zamanda dijitale çekilen “Olur Olmaz” projesinde başrolleri paylaştı. Merakla beklenen dizi yakın zamanda dijital bir mecrada seyircilerle buluşacak. Birinci sezon çekimleri bittikten sonra dizi ekibiyle beraber gittikleri kutlama yemeğinde Çitanak bir sürpriz yaptı ve evlenme teklifi etti.

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