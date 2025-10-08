Başak Gümülcinelioğlu ile eşi Çağrı Çıtanak'tan evlilik yıl dönümü pozları: 3 yıl, 3 kişiyiz

Anne ve baba olmaya hazırlanan oyuncu çift Başak Gümülcinelioğlu ve eşi Çağrı Çıtanak, evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları duygusal bir paylaşımla kutladı. Hem özel hayatlarında bebek bekleyişinin heyecanını yaşayan hem de kariyerlerinde başarılı projelere imza atan çiftin bu özel günü, hayranları tarafından büyük ilgi gördü

Özge Çolak

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ve eşi Çağrı Çıtanak, evliliklerinin yıl dönümünü bebek bekleyişlerinin heyecanıyla kutladı. 2022 yılında hayatlarını birleştiren çift, özel günlerine ait yeni pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Başak Gümülcinelioğlu, bu yıl 78. Cannes Film Festivali'nde bebek beklediği haberini duyurmuş ve ilk kez anne olmaya hazırlanıyordu.  

Bir erkek çocuk beklediğini açıklayan oyuncu, hamilelik sürecine dair keyifli anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyordu.

Yıl dönümü kutlamasında paylaştığı fotoğraflara Gümülcinelioğlu, eşi ve doğacak oğullarına ithafen şu duygusal notu düştü:

"3 yıl, 3 kişiyiz. Kurduğumuz ve ayakta tuttuğumuz bu aile için hayata, şansıma ve sana müteşekkirim. Nicelerine… 08.10.22" 