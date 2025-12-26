Başak Karahan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Başak Karahan’ın adı, sosyal medyanın hayatımıza girdiği dönemlerde bir süre Enes Batur’la yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu.

İkilinin ayrılığı yıllar önce bitse de, Başak Karahan'ın evlilik süreci yaklaşınca Enes cephesinden gelen imalı paylaşımlar tekrar gündeme taşındı.

EVLENDİLER

Başak Karahan ve Halil Ünlü, 20 Eylül 2025’te Antalya’da yakın aile ve dostların katıldığı bir düğünle evlendi.

BEBEK BEKLİYORLAR

11 Aralık günü verdikleri bebek haberiyle mutluluklarını paylaşan Halil Ünlü ve Başak Karahan'ın aile olacakları öğrenilmişti.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Başak Karahan hamilelik haberini “Artık 3 kişiyiz” diyerek duyurmuştu. Şimdiyse beklenen detay geldi ve çiftin paylaşımlarına göre erkek bebeğin yolda olduğu öğrenildi.