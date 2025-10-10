Baştan aşağı zeytin yeşili: Kate Middleton, Oxford ziyaretinde
Galler Prensesi Kate Middleton, insani bağları teşvik etmeye odaklanan makalesinin yayımlandığı gün olan 9 Ekim Perşembe günü, İngiltere’nin Oxford şehrine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve buradaki çocuklarla zaman geçirdi. Baştan aşağı zeytin yeşili bir takım tercih eden Middleton, üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in baş harflerinin işlendiği, Daniella Draper imzalı altın bir kolye taktı.
Galler Prensesi Kate Middleton, insani bağların önemini vurgulayan makalesinin yayımlandığı gün olan 9 Ekim Perşembe günü, İngiltere'nin Oxford şehrine önceden duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirdi. Prenses, ziyaret sırasında yerel bir yardım kuruluşunun himayesindeki çocuklarla zaman geçirdi.
Perşembe günkü ziyareti sırasında Prenses Kate'in taktığı duygusal bir kolye dikkat çekti. Boynunda, üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in baş harflerinin işlendiği, Daniella Draper imzalı altın bir kolye vardı. Bu, Prenses'in ailesine olan bağlılığını gösteren kişisel bir dokunuştu.
Prenses, kolyesini zeytin yeşili rengindeki Victoria Beckham imzalı pantolon takımıyla tamamladı. İlginç bir tesadüf olarak bu kombin, Victoria Beckham'ın Netflix'te üç bölümlük belgesel dizisini yayımladığı güne denk geldi. Kate, bu şık kıyafeti daha önce Mayıs ayında İngiliz Moda Konseyi etkinliğinde de giymişti.
Kate Middleton'ın Oxford'daki Home-Start yardım kuruluşuna yaptığı önceden duyurulmamış ziyaret, aynı zamanda kendisinin Harvard Profesörü Robert Waldinger ile birlikte kaleme aldığı önemli bir makaleyi yayımladığı güne denk geldi. Bu kişisel makalede Prenses, ebeveynleri evde akıllı telefon kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıyordu.