Baştan aşağı zeytin yeşili: Kate Middleton, Oxford ziyaretinde

Perşembe günkü ziyareti sırasında Prenses Kate'in taktığı duygusal bir kolye dikkat çekti. Boynunda, üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in baş harflerinin işlendiği, Daniella Draper imzalı altın bir kolye vardı. Bu, Prenses'in ailesine olan bağlılığını gösteren kişisel bir dokunuştu.