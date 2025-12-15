Battal Gazi'nin yıldızıydı... Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Necdet Kökeş'in son hali görenleri üzdü
Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden biri olan Battal Gazi serisinde canlandırdığı "ZıpZıp" karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş'in son görüntüsü, hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan, özellikle Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı efsanevi Battal Gazi film serisindeki neşeli ve cana yakın 'ZıpZıp' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu Necdet Kökeş, son günlerde yaşadığı dramatik sağlık sorunları ve zorlu yaşam koşullarıyla sevenlerini derinden üzdü
81 yaşındaki emektar sanatçı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ciddi kalp krizi nedeniyle acilen İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu üzücü gelişme, sanatçının uzun yıllardır süren zorlu hayat mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yıllardır büyük maddi zorluklar içinde hayatını idame ettirmeye çalışan Kökeş'in, kalacak bir evi olmadığı için bir kafede barındığı bilgisi, Yeşilçam camiasının ve hayranlarının vicdanını yaraladı.
Sanatçının hastanedeki son durumu, Yeşilçam ile ilgili içerikler paylaşan "Üçüncü Adam" isimli sosyal medya hesabının sahibi tarafından yapılan ziyaret ve paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Neyse ki, yaşanan bu sağlık krizinin ardından harekete geçildi.