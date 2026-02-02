'Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Necdet Kökeş'ten acı haber geldi.

Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle bir döneme damga vuran Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Aralık ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve solunumunu rahatlatmak için boğazına müdahale edilen usta oyuncu 82 yaşında aramızdan ayrılmış oldu...

İKİ AYDIR GÖZETİM ALTINDAYDI

Necdet Kökeş, aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyordu. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılı Adana doğumlu olan Necdet Kökeş, 1962’nin son dönemlerinde İstanbul’a gelerek sinemaya adım attı. Sanat yaşamına ‘Leyla ile Mecnun’ filmiyle başlayan usta oyuncu, Yeşilçam’da özellikle tarihi ve macera türündeki yapımlarla tanındı. Kökeş, ‘Battal Gazi’nin Oğlu’, ‘Battal Gazi Geliyor’, ‘Battal Gazi’nin İntikamı’, ‘Battal Gazi Destanı’, ‘Hakanlar Çarpışıyor’, ‘Deli Dumrul’, ‘Şaban Askerde’, ‘Leblebi Tozu’ ve ‘Avrupalı’ gibi pek çok filmde rol aldı. Emekli olmasına rağmen 1995 sonrasında da bazı projelerde yer almaya devam etti. Güçlü sahne hâkimiyetiyle bilinen Kökeş, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında kabul edilir.

