Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni pozlar
Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte objektif karşısına geçti. Instagram hesabından siyah beyaz fotoğraf kareleri paylaşan ünlü oyuncu binlerce beğeni aldı.
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, şimdilerde ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.
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Erkek bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile objektif karşısına geçti. Karnı burnunda pozlar veren ünlü oyuncu, siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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