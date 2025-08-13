Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu denizde yaşadığı kazayı anlattı: "'Yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti"

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, hamile ve bir kız bebek bekleyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, dinlenmek için gittiği tatilde talihsiz bir olay yaşadı. Eşi Ural Kaspar ve ailesiyle birlikteyken geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Helvacıoğlu, yaptığı paylaşımda denize girmekten korkan biri olduğunu belirterek, dubaya doğru yüzdükleri sırada gerçekleşen kazayı şöyle anlattı:

"Dubanın merdivenine çıkarken, arkamdaki çocuk akrobatik bir hareketle atladı ve kafama düştü. Boynumda geriye kaydı, o an felç kaldığımı sandım. Ural beni sırtına alıp sudan çıkardı ve hemen hastaneye gittik."

İstanbul'a döndükten sonra doktor kontrolüne giren güzel oyuncu, boynunda fıtık oluştuğunu öğrendi. Hamile olduğu için doktorunun durumu yakından takip ettiğini belirten Helvacıoğlu, kaza sırasında ayaklarının yerde olmamasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Olayın hem kendisini hem de bebeği etkilememiş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.