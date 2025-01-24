Anasayfa Magazin Bebek bekleyen Survivor Sahra Işık, erik aşerdi! 3 tane erik için ödediği parayı açıkladı
Bebek bekleyen Survivor Sahra Işık, erik aşerdi! 3 tane erik için ödediği parayı açıkladı
Bebek bekleyen Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Sahra Işık son olarak büyüyen karnını gösterdi ve canının erik çektiğini söyledi. Işık daha sonra da 3 tane erik için ödediği parayı açıkladı.
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Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık, 2019 yılında dünyaevine girdi.
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Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
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Sosyal medyadaki her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başaran Sahra Işık, son olarak büyüyen karnını gösterdi ve canının erik çektiğini söyledi.
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Işık, “Oğlum seni uyarıyorum, rica ediyorum. Canın erik falan çekmesin” diyerek 3 erik için ödediği parayı açıkladı.