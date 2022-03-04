Bebek göründü! Adriana Lima'dan ilk hamilelik pozu geldi

Geçtiğimiz yıl Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan, yapımcı sevgilisiyle ilk kez eylülde düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkan Adriana Lima, sosyal medya hesabından eğlenceli bir TikTok videosu çekerek bebek beklediği haberini vermişti.

ADRIANA LIMA'DAN İLK HAMİLELİK POZU

40 yaşındaki Brezilyalı model, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine, sevgilisi Andre Lemmers ile katıldı. Paris'teki Carreaux du Temple’de yapılan defilede siyah bir elbise giyen Lima’nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

BÖYLE DUYURMUŞTU

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki güzel, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

Videoda Lima, erkek arkadaşının kendisini korkutmayı ve tepkisini kaydetmeyi sevdiğini belirtiyor ve “Ama bugün… ödeşme zamanı” diyerek, hamile olduğunu bildiren testi sevgilisine gösteriyor.

Ünlü modelin daha önce beş yıl süren evliliğinden 12 yaşında ve 9 yaşında iki kızı var.